Les administrateurs de la CINOR ont participé ce jour au Conseil Syndical de SYDNE, Syndicat Intercommunal des Déchets du Nord et de l'Est. La CINOR en fait un sujet de premier rang au vu enjeux financiers mais surtout les enjeux en matière de développement durable pour notre territoire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il s’agit pour nous de trouver le bon niveau de mutualisation des efforts à consentir par les institutions et les citoyens afin d'optimiser collecte et traitement des déchets dans une gestion globale et, par la même, de favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation.

Nous nous devons aussi de veiller aux enjeux financiers de ce dossier, la CINOR contribuant à hauteur de près de 17 millions d’euros au budget de SYDNE (sur un budget global de 27 millions) principalement en fonctionnement.

Il est important en cela que SYDNE reste un outil d’efficience par la mutualisation et les économies d’échelle.

Aussi, nous souhaitons qu’une réflexion globale soit menée sur notre territoire, avec les élus de la CINOR mais aussi avec nos concitoyens afin de partager l’ensemble des enjeux pour mettre en œuvre une politique publique la plus vertueuse possible y compris sur la question des localisations des équipement indispensables.

Nous invitons l’exécutif de SYDNE à participer à cette démarche que nous appelons de nos vœux, ce jour.

C’est dans cette attente que nous avons décidé de nous abstenir sur les questions budgétaires et de voter les autres rapports présentés".

Maurice GIRONCEL

Jacques LOWINSKY

Ramata TOURE

Daniel ALAMELOU