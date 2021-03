Les 32 engagements de "Terre d'avenir Cinor 2030" autour de cinq grands axes

1. CO-CONSTRUIRE & AGIR ENSEMBLE POUR VALORISER LE TERRITOIRE NORD

Bâtir une dynamique collective et une culture commune dans le but de mobiliser l’ensemble des acteurs Réunionnais pour un développement équilibré et ambitieux du « territoire capitale » de La Réunion. relancer le Conseil de Développement



2. BÂTIR LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ & SOLIDAIRE DU TERRITOIRE

Répondre aux attentes et aux besoins du territoire dans une approche d’équité et de cohésion sociale afi n d’améliorer le cadre de vie et de protéger

l’environnement et les richesses.FAVORISER UN AMÉNAGEMENT CIRCULAIRE

Engagement 1 : Réaliser "la ville de l’hyper-proximité autour de centralité de quartier"

Engagement 2 : Mettre en place une politique de mixité sociale et d’habitat adaptée et solidaire pour apporter une solution à tous les publics, notamment les seniors et les personnes à mobilité réduite.

Engagement 3 : Privilégier des espaces de respiration et de loisirs de qualité.

Engagement 4 : Développer un territoire Intelligent basé sur le collaboratif et

l’interactif.

AFFIRMER LE LEADERSHIP ÉCONOMIQUE

Engagement 5 : Impulser un nouvel élan économique intercommunal

Engagement 6 : Encourager des dynamiques innovantes et audacieuses,

notamment l’économie numérique

LA CINOR EN ACTION - MENER UNE POLITIQUE AMBITIEUSE EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Engagement 7 : Développer les partenariats avec les acteurs économiques autour de l’investissement, du foncier et de l’aménagement de zones économiques, de l’innovation et de l’emploi

Engagement 8 : Mettre en oeuvre une politique d’insertion et de formation à forte valeur ajoutée avec les acteurs du territoire

Engagement 9 : Élaborer une stratégie partenariale favorisant l’emploi local et durable

SOUTENIR LES INITIATIVES INCLUSIVES

Engagement 10 : Se diriger vers un modèle économique circulaire, social et solidaire

ÉVOLUER VERS UN TERRITOIRE "100% MOBILE"

Engagement 11 : Développer et moderniser le réseau de transport en commun

Engagement 12 : Privilégier les mobilités actives par rapport à la voiture individuelle

Engagement 13 : Instaurer progressivement la gratuité des transports collectifs

S’ORIENTER VERS UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN AMBITIEUX

Engagement 14 : Engager une politique culturelle novatrice et structurée.

Engagement 15 : Améliorer l’effi cience des opérations funéraires

Engagement 16 : Conforter le soutien aux personnes en diffi culté, notamment en renforçant les Maisons des Services Publics.

Engagement 17 : Promouvoir et encourager le bien-être et la santé.

3. CONDUIRE UNE POLITIQUE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Une stratégie de développement durable fondée sur l’écologie positive et l’innovation.

MISER SUR LE TOUT RENOUVELABLE LOCAL EN MATIÈRE D’ÉNERGIE

Engagement 18 : Privilégier les sources locales d’énergies (photovoltaïque, éolienne, hydrogène, énergie marine,…).

Engagement 19 : Maîtriser la consommation électrique en réduisant la consommation et en développant des équipements plus économes.

Engagement 20 : Renforcer le plan climat de la CINOR.

PRÉSERVER NOTR EAU COMME UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Engagement 21 : S’engager vers une utilisation raisonnée de l’eau potable y compris le traitement de l’assainissement

Engagement 22 : Mettre en place un plan de gestion de l’eau pluviale, des rivières et ravines (GEMAPI) pour limiter le risque inondation

RÉORGANISER LA POLITIQUE DES DÉCHETS EN FAVORISANT UNE GESTION GLOBALE

Engagement 23 : Réfléchir à la gestion des déchets à l’échelle de l’île pour bâtir une cohérence d’action.

Engagement 24 : Optimiser les fi lières de traitement, techniquement et financièrement (ouverture d’un centre de valorisation multifilières, création de nouvelles déchetteries…).

Engagement 25 : Encourager l’implication citoyenne à la réduction des déchets.

MULTIPLIER LES ACTIONS DE PRÉVENTION ET SENSIBILISATION

Engagement 26 : Lutter plus fortement contre toutes les nuisances pour préserver le cadre de vie (dépôt sauvage, errance animale,..).

Engagement 27 : Assurer le volet répressif par le biais d’une force assermentée de l’environnement en soutenant les brigades vertes communales.

4. CONSTRUIRE AVEC L’ENSEMBLE DES FORCES VIVES DU TERRITOIRE

Réussir grâce à la mobilisation des hommes et des femmes qui font le territoire.

REMOBILISER LES COMPÉTENCES INTERNES

Engagement 28 : Favoriser l’implication des agents CINOR dans le projet intercommunal.

Engagement 29 : Favoriser l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles (mobilité et promotion en interne, formation…).

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION CITOYENNE

Engagement 30 : Associer tous les publics à l’élaboration des grands projets.

5. ÊTRE AMBITIEUX, INNOVANT ET TRANSPARENT

Porter un projet partagé de transformation du Territoire Nord.

INFORMER ET PARTAGER AVEC LES HABITANTS

Engagement 31 : Améliorer la communication en renforçant notamment la

présence numérique.

COOPÉRER AVEC NOS VOISINS POUR PROGRESSER ENSEMBLE

Engagement 32 : Défi nir une politique de coopération internationale basée sur les compétences CINOR.