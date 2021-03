Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

La communauté intercommunale du nord de La Réunion (Cinor) enverra ses messagers du biodéchets qui iront dans les quartiers du chef-lieu pour sensibiliser les habitants aux enjeux du tri et de la collecte des déchets. Les messagers informeront notamment les habitants de l'arrivée du bac marron dans les maisons individuelles et des bornes marrons dans les immeubles. Cette opération est menée en lien avec la Fedep (Fédération d'éducation populaire) et les bénévoles d'associations de quartiers. (Photo rb/www.ipreunion.com)

