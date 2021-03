Endommagée par les fortes pluies du samedi 6 et dimanche 7 mars 2021, l'une des canalisations d'adduction d'eau de la Bretagne (Saint-Denis) est de nouveau opérationnel, indique la Cinor dans un communiqué publié ce vendredi 19 mars 2021. A noter que la distribution ne eau n'a pas été perturbée puisque "Pour compenser la perte de production de l'usine de la Bretagne, Runeo a mis à contribution le Forage Domenjod en le délestant via des manoeuvres inter-réseaux de sa zone de distribution habituelle. Elle opère par des pompages successifs depuis le bas de La Bretagne jusqu'aux parties hautes du quartier" précise l'intercommunalité dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo DR/Cinor)

"Avec les dégâts occasionnés par le passage d'Iman (éboulements et casse des canalisations), ces canalisations ont dû être réparées. En effet, suite à ces fortes pluies durant le week-kend des 6 et 7 mars derniers, deux éboulis se sont produits en milieu de semaine dernière emportant les deux canalisations d'adduction.

Après la sécurisation de la falaise durant deux jours de purge, l'entreprise, mandatée par Runeo, elle-même prestataire de la CINOR, a procédé à l'évacuation des déblais tombés sur le sentier, à son reprofilage et à sa sécurisation avant le remplacement des tuyaux emportés.

Les agents se sont rendus à pied sur le lieu des travaux alors que les matériels et outillage ont héliportés, héliportages qui se sont déroulés hier (jeudi - ndlr). Le chantier a démarré hier (jeudi - ndlr) et durera une semaine environ.

Pour compenser la perte de production de l'usine de la Bretagne, Runeo a mis à contribution le Forage Domenjod en le délestant via des manœuvres inter-réseaux de sa zone de distribution habituelle. Elle opère par des pompages successifs depuis le bas de La Bretagne jusqu'aux parties hautes du quartier.



La Cinor a tenu à rappeler, par un communiqué, que ce sentier menant également en aval à la cascade du Chaudron est dangereux et non accessible au public".

