Du 27 mars au 10 avril 2021, la communauté intercommunale du Nord de La Réunion organise "Tous au compost", une série d'actions pour valoriser et développer le compostage dans l'île. Tous les habitants du Nord de La Réunion, référents de sites, guides composteurs et collectivités peuvent proposer leur animation en lien avec le compostage. Ils pourront, par exemple, organiser une collecte de compostage, des actions de sensibilisation ou encore une exposition autour du compost. Cette opération est lancée en lien avec le lancement de la collecte des biodéchets à Saint-Denis et l'arrivée des bacs marrons. (Photo rb/www.ipreunion.com)

