La compagnie Nektar jouera sa pièce "20 mille millimètres sous la terre" le jeudi 20 mai 2021. Il y a deux représentations ce jour, la première à 10h pour le scolaire à 5 euros et la seconde à 19h pour tout public. Pour cette séance, différents tarifs: 15 euros sur place, 12 euros en prévente, 10 euros en tarif réduit et 8 euros pour les adhérents. Le spectacle est destinée aux personnes de plus de 14 ans. Retrouvez ci-dessous le résumé de la pièce et les informations complémentaires concernant la représentation. (photo d'illustration rb/www/ipreunion.com)

Retrouvez-vous dans l’univers d’une petite entreprise de travaux publics qui se trouve dans un pays dont l’identité n’est pas établie. Le tracé de la nouvelle construction d’une route menaçant la destruction d’un camp de migrants conduit un nouveau patron à reprendre en main cette entreprise au bord de la faillite depuis quelques mois maintenant. Le stagiaire, l’assistante de direction et le chef de chantier vont se trouver face à leur destin au moment où le patron tombe dans le coma après un accident sur le terrain.



Entre les dialogues très travaillés, une scénographie tout à fait symbolique et un jeu d’éclairage captivant, cette pièce s’impose comme une création théâtrale de grande qualité qui est absolument à voir !

Texte : Cécile Hoarau | Mise en scène : Cécile Hoarau, Thomas Billaudelle | Comédiens : Manon Allouch, Thomas Billaudelle, David Erudel | Création lumière / scénographie : Alain Cadivel | Création sonore : Thierry Desseaux | Avec les voix de : Dominique Carrère, Morgane Lannuzel, Anabel Martinez, Fanny Navizet et Lucile Rimbert | Costumes : Isabelle Gastellier | Administration / production : Elodie Beucher | Diffusion / production : Lisa Focken | Conseil en dramaturgie : Pascale Gillandini | Photographie : Ghislain Durif | Coproduction : Centre dramatique national de l’Océan indien | Partenaires financiers : Dac Réunion, Région Réunion, Département de la Réunion, Spedidam | Avec le soutien de La Cité des Arts, Le Séchoir, le théâtre les Bambous

- Situation sanitaire Covid-19 -



Les événements sont programmés et annoncés sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire. Nos conditions d’accueil sont adaptées à la situation sanitaire, et en parfaite conformité avec les mesures réglementaires. Ainsi :

- Le port du masque est obligatoire dans toute la Cité des Arts, pour toute personne âgée de 6 ans et plus, y compris pendant le temps de la représentation.

- Une jauge maximale est appliquée et une distance minimale d’un siège inoccupé est laissée entre deux spectateurs ou entre deux groupes de 2 spectateurs maximum venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

- Nous vous demandons de bien vouloir respecter les indications de notre personnel pour vous placer et quitter nos espaces.

- Une prise de température est effectuée à l’entrée de l’établissement

- Imprévu, retard -

Pour les événements en salle, au-delà de l’heure indiquée sur le billet, les spectateurs retardataires seront placés en fonction des fauteuils les plus accessibles. Afin de ne pas déranger la représentation en cours et selon la configuration du spectacle, l’accès en salle pourra être refusé. Les retards ne donneront lieu à aucun report ni dédommagement.



- Les tarifs -

- Tarif sur place : 15€

- Tarif en prévente : 12€

- Tarif réduit [1] : 10€

- Tarif adhérent [2] : 8€

* Tarif grand public.

[1] Le tarif réduit est consenti aux personnes suivantes, sur présentation d’un justificatif : jeunes de moins de 18 ans, lycéens, étudiants, séniors de plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, personnes handicapées, et groupe (scolaires, associations, comités d’entreprises et assimilés - tarif unitaire par personne sur la base d’un groupe de 10 personnes minimum).

[2] Le tarif " adhérent " est consenti aux personnes titulaires d’une carte d’adhérent en cours de validité.