ADN Tourisme , Atout France, les Acteurs du tourisme durable (ATD), la Banque des territoires, la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA), et Teragir proposent une consultation citoyenne pour "un tourisme encore plus vert". Elle est ouverte jusqu'au 20 juin 2021 et vise à "faire émerger des propositions d'actions concrètes" pour "faire de la France le leader du tourisme durable". Selon une récente enquête de l'Alliance du tourisme "85 % des Français sont intéressés par un tourisme plus durable, même si seuls 40 % sont prêts à payer davantage pour y accéder". "Notre île a un rôle à jouer au travers de cette consultation" indique la Cinor. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

