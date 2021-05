Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Mercredi 19 Mai à 13H30

Deux élèves du lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis ont reporté la première édition du concours "Europorters". Leur reportage "Passe-Poissons" réalisé avec le concours de la Cinor a été sélectionné par le jury "vue la qualité journalistique et la pertinence du sujet" indique la Cinor. " Il est très enthousiasmant de voir des adolescents développer et mettre en pratique des compétences intellectuelles et techniques qui nourrissent leur esprit critique et leur servent à naviguer sereinement le monde de l'information et de la communication " déclare Pascal Ruffenach, président de l'Alliance de la presse d'information.

Deux élèves du lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis ont reporté la première édition du concours "Europorters". Leur reportage "Passe-Poissons" réalisé avec le concours de la Cinor a été sélectionné par le jury "vue la qualité journalistique et la pertinence du sujet" indique la Cinor. " Il est très enthousiasmant de voir des adolescents développer et mettre en pratique des compétences intellectuelles et techniques qui nourrissent leur esprit critique et leur servent à naviguer sereinement le monde de l'information et de la communication " déclare Pascal Ruffenach, président de l'Alliance de la presse d'information.