Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La CINOR, est devenue la première collectivité réunionnaise à être labellisée Cit'Ergie par la commission nationale du label. "Sa démarche en faveur de la défense du climat et, surtout, de la mise en oeuvre d'un ensemble d'actions ont convaincu le jury" souligne la collectivité.Ce label est un engagement de la Cinor, sur l'ensemble de ses compétences, à aller dans le sens d'une meilleure maitrise de ses consommations d'énergie, à définir et concrétiser des modes de production d'énergie plus propres et proposer des dispositions constructives plus durables, en lien avec la protection de notre cadre de vie et de notre biodiversité. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Cinor)

