Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Ce jeudi 27 mai 2021, le président de la Cinor Maurice Gironcel a présidé la troisième séance annuelle du Conseil communautaire au parc des expositions de Saint-Denis. "Elle a été consacrée, entre autres, à deux des axes majeurs du plan de mandat 2020, à savoir l'innovation et l'écologie, de même qu'au vote du compte administratif 2020 - budget principal, budget de l'eau, budget assainissement, et budget des pompes funèbres" indique la Cinor. "46 affaires ont été examinées et adoptées sous la présidence de Maurice Gironcel" ajoute la Cinor dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : Cinor)

