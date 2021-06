Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Ce mercredi 2 juin 2021, une délégation de la Cinor conduite par la vice-présidente déléguée de la commission environnement et développement durable Ramata Touré, ont visité les jardins partagés de Saint-Denis. "A cette occasion, Run Action a également présenté ses nombreux projets de promotion du compostage et de valorisation des biodéchets" indique la Cinor. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : Cinor)

