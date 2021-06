Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

La Cinor met en place une ligne d'écoute, de soutien et d'orientation santé qui s'adresse "prioritairement aux adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans; en particulier à ceux qui rencontrent une situation de mal-être" indique la Cinor. Le numéro d'appel est 0 801 901 974. C'est un numéro non surtaxé. "La ligne est gratuite et anonyme, la conversation reste confidentielle" ajoute la Cinor. Vous pouvez appeler les après-midis du lundi au vendredi de 12h à 16h30 et le mercredi de 9h30 à 16h30. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

