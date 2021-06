La Cinor, en lien avec les autorités municipales et préfectorales et l'association des pêcheurs, vient de décider par arrêté de la fermeture du port de pêche de Sainte-Marie et ce jusqu'au 11 août 2021 inclus. La décision prend effet immédiatement pour une durée de deux mois- renouvelable. La Cinor priorise ainsi "la sécurité de tous" à la suite des derniers incidents survenus à l'entrée du port. Nous publions ici le communiqué de la Cinor (Photo d'archives Cinor)

Le présent arrêté est rentré en vigueur le week-end dernier. Le Président de la Cinor, le Préfet de La Réunion, le Maire de Sainte-Marie et le commandement de la gendarmerie de La Réunion, sont chargés, chacun sur la base de leurs prérogatives, de l’exécution du présent arrêté.



Pour Didier Gopal, vice-président de la Cinor, en charge du Port et de l'économie de la mer, il est clair que “la circulation des usagers et de tout public dans le port était devenue trop dangereuse, en raison d’une part des travaux d’extension, et d’autre part de l’ensablement du port et du chenal “,v'”Or, il est de notre responsabilité de prévenir des risques liés à la circulation dans le port et à ses abords, et, surtout, d'éviter de nouveaux accidents.