La Lanterne magique organise la 23ème édition du festival "Cinémarmailles" qui se déroulera au Château Morange du 7 au 11 juillet 2021. Au programme des projections de films en salle ou en plein air, des cinés-concerts, des ateliers, et autres programmations autour du cinéma. Les ateliers sont à 5 euros à compter du 7 juillet et les projections en salle sont à 4 euros les 9, 10 et 11 juillet 2021. Découvrez en dessous la programmation du festival. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le mercredi 7 juillet est une journée entièrement dédiée aux tout petits spectateurs dès deux ans "pour leur permettre de découvrir le cinéma sur grand écran" indique Cinémarmailles. Au programme 40 minutes de courts métrages, accompagné en direct par le musicien et bruiteur Jean-Carl Feldis dès 9h. Cet atelier est à 4 euros.



Le jeudi 8 juillet est la soirée d’ouverture. Rendez-vous à 19h pour l'atelier spectacle d'1h30, “La bande son du film” est orchestré par Jean Carl Feldis.

Une projection aura lieu le vendredi 9 juillet à 19h avec le film Wall-e de Andrew Stanton. L'entrée est libre et gratuite et sur réservation.

- Les ateliers proposés -

La 23ème édition du festival "CinéMarmailles" a pour thème le retour de la navette Apolonia 13 sur l'île de La Réunion. Apolonia 13 est un spectacle imaginé par le scénariste Guillaume Bègue spécialement pour le festival. "Après avoir découvert ce spectacle plein de fantaisie, point de départ de chaque parcours, petits et grands s’orienteront vers l’atelier de leur choix. Durant le festival, 6 sessions de parcours seront proposés, l’occasion de se réinscrire pour découvrir une nouvelle pratique du cinéma" indique Cinémarmailles.

Le premier atelier "Cyanotype" permettra aux participant.e.s de réaliser des clichés de la biodiversité du site grâce à un ancien procédé de photographie.

Cet atelier durera 3h et est disponible dès six ans. Il se déroulera sur six sessions.

Grâce au deuxième atelier de trucage et effets spéciaux, les participant.e.s pourront dès l'âge de six ans, découvrir les trucages utilisés au cinéma.

Ils.elles seront filmé.e.s dans un décor ou sur un fond vert en imitant les déplacements en apesanteur. Les vêtements verts sont à éviter pour cet atelier qui se déroulera sur 3h et également en six sessions.

Le reportage animé est le troisième réalisé sur le thème "comment empêcher la fonte des glaces ou réparer le trou de la couche d’ozone ?"

Les participant.e.s pourront proposer des solutions réelles ou imaginaires en réalisant des interviews ou des scénettes d'animation .

- Infos pratique pour les ateliers -



• Plus d’infos par téléphone au 0692 70 45 80 ou par mail

• Réservations : en prévente sur site web du festival ou le jour de la séance. L’achat des billets se fera uniquement sur place.

• Sessions de trois jours : vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 ou de deux demi-journées : le matin à 9h, l’après-midi à 14h

• Âge : de six ans à 99 ans

- Les projections en salle -

La séance coûte 4 euros et les réservations sont obligatoires. Les projections auront lieu le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 juillet 2021.

Des pastilles vous indiqueront l'âge minimum recommandé. Au programme neuf films sont sélectionnés et 11 séances sont programmés en salle.

Retrouvez la programmation ci-dessous.



• Vendredi 9 juillet :

- 9h30 : La baleine et l’escargote de Max Lang, Daniel Snaddon Grande Bretagne

- 10h30 : Bonjour le monde ! de Anne-Lise Koehler, Eric Serre

- 14h30, Le voyage du prince de Jean-François Laguionie, Xavier Picard

- 16h30, Le rat scéléra (programme de 3 courts-métrages)

• Samedi 10 juillet :

- 9h30 : Les mal-aimés de Hélène Ducrocq

- 10h30 : Calamity Jane, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé

- 14h30 : Petit vampire de Joann Sfar

- 16h30 : Rita et crocodile de de Siri Melchior



• Dimanche 11 juillet :

- 9h30 : La baleine et l’escargote de Max Lang, Daniel Snaddon Grande Bretagne

- 10h30 : La vallée des loups de Jean-Michel Bertrand

- 14h30 : Calamity Jane, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé



