Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 17 heures

Ce mercredi 30 juin 2021, la ministre déléguée chargée du logement, Emmanuelle Wargon a inauguré la résidence des jardins du Bocage à Sainte-Suzanne. Maurice Gironcel, président de la Cinor et maire de Sainte-Suzanne, la députée Nadia Ramassamy et les dirigeants du groupe Territoires est Réunion développement (Semac) étaient également présent.e.s. Les familles ont ensuite reçu les clés des logements. La Cinor a accompagné la mise en place des équipements de tri enterrés sur le site. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : Cinor)

Ce mercredi 30 juin 2021, la ministre déléguée chargée du logement, Emmanuelle Wargon a inauguré la résidence des jardins du Bocage à Sainte-Suzanne. Maurice Gironcel, président de la Cinor et maire de Sainte-Suzanne, la députée Nadia Ramassamy et les dirigeants du groupe Territoires est Réunion développement (Semac) étaient également présent.e.s. Les familles ont ensuite reçu les clés des logements. La Cinor a accompagné la mise en place des équipements de tri enterrés sur le site. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : Cinor)