Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

L'opérateur de l'amélioration de l'habitat Soliha Réunion s'est rendu dans les locaux de la Cinor ce jeudi 1er juillet 2021 pour présenter son programme "Zeste". Celui-ci est un dispositif de conseils d'économie d'énergie via des éco gestes développés auprès des familles. Ce dispositif est financé par l'Etat, via Sonergia. La Cinor et Soliha Réunion ont signé une convention de partenariat pour des actions de terrains et des interventions au sein des écoles. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : Cinor)

