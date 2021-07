Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Depuis ce lundi 5 juillet et jusqu'au jeudi 8 juillet 2021, la ville de Saint-Denis, en partenariat avec l'ARS, la préfecture, la Cinor et les bailleurs sociaux organise quatre jours "de grand nettoyage". Il s'agit de lutter contre les maladies vectorielles, notamment la dengue qui sévit toujours à La Réunion malgré l'arrivée de l'hiver austral. Dans le cadre de cette opération 106 agents communaux et les partenaires de la commune sont mobilisés pour éliminer l'ensemble des nids à moustiques constitués par les encombrants déposés par les habitant. L'opération a débuté ce lundi au Moufia. Plus de 1.000 cas de dengue ont été recensés la semaine dernière. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Depuis ce lundi 5 juillet et jusqu'au jeudi 8 juillet 2021, la ville de Saint-Denis, en partenariat avec l'ARS, la préfecture, la Cinor et les bailleurs sociaux organise quatre jours "de grand nettoyage". Il s'agit de lutter contre les maladies vectorielles, notamment la dengue qui sévit toujours à La Réunion malgré l'arrivée de l'hiver austral. Dans le cadre de cette opération 106 agents communaux et les partenaires de la commune sont mobilisés pour éliminer l'ensemble des nids à moustiques constitués par les encombrants déposés par les habitant. L'opération a débuté ce lundi au Moufia. Plus de 1.000 cas de dengue ont été recensés la semaine dernière. (Photo rb/www.ipreunion.com)