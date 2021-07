Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Les tarifs et créneaux du parc aquatique Aquanor changent pour les vacances. Des activités comme l'aquabike, l'aquacross training postnatal et prénatal sont à 12,50 euros. L'aquafitness est à 10 euros. Les activités fitness sont toutes à 10 euros pour les grandes vacances de juillet-août et décembre-janvier. Plus de renseignements au 0262 20 10 10. Retrouvez tous les plannings et précisions sur les activités ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les tarifs et créneaux du parc aquatique Aquanor changent pour les vacances. Des activités comme l'aquabike, l'aquacross training postnatal et prénatal sont à 12,50 euros. L'aquafitness est à 10 euros. Les activités fitness sont toutes à 10 euros pour les grandes vacances de juillet-août et décembre-janvier. Plus de renseignements au 0262 20 10 10. Retrouvez tous les plannings et précisions sur les activités ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)