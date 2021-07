Nos Réunionnais amoureux de la pagaie ont affrontés les eaux vives de Graveline dans les Haut de France ce week-end, ils sont allé chercher les meilleures places. Une victoire pour approcher Terre des jeux 2024 qui se tiendront à Paris. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de presse de la Cinor. (Photo: comité régional Réunion de canoë-kayak)

La Cinor sponsorise le canoë kaya à La Réunion. Ils peuvent en être fière, ce 10 juillet 2021, nos étoiles sont allées décrocher à Gravelines dans les Hauts-de France une troisième place du podium lors des championnats de France de Kayak par la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie. (FFCK)

Les jeunes réunionnais sont entrainés par Base Nautique de l'Ouest, le CKCB Niagara Canoë Kayak Club Sainte-Suzanne.

Pour le classement, on retrouve

• Raphaël et Gabin médaille d’argent sur 5000m.

• Gabriella en K1 junior 200m prend la 12éme places.

• Léna et Zoé en K1 cadette 200m prennent respectivement la 18éme et 20 places.

Une compétiton soutenue par la Base Nautique de l'Ouest, le CKCB Niagara Canoë Kayak Club Sainte-Suzanne, la Région La Réunion, Département de La Réunion, La Cinor et le Stade en Eaux Vives Intercommunal.

