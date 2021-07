Faire attention à ses déchets biodégradables, la Cinor le permet avec l'utilisation et la mise à disposition des bac marrons, des poubelles conçues pour les déchets alimentaires des foyers de Saint-Denis. La collecte de ces bacs se fera en même temps que celle des poubelles grises. Un geste de plus pour prendre soins de notre environnement. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la Cinor. (Photo : la Cinor)

Première intercommunalité de l’île et de l'Outre-mer à s’engager dans la valorisation des déchets alimentaires et donc biodégradables, la Cinor poursuit depuis mars 2021 la distribution des bacs dédiés auprès de ses administrés de Saint-Denis.

Cette opération est menée par les équipes de la Fédération Dionysienne d'Education Populaire (FEDEP) sous le pilotage de la CINOR. Ce déploiement des bacs marrons a débuté sur le centre-ville et progressivement vers les quartiers, comme actuellement sur le Moufia. A ce jour, plus de 8 200 bacs et accessoires ont été livrés aux foyers dionysiens. Ces bacs marrons sont vidés deux fois par semaine en même temps que la collecte des bacs gris. Après l'expérimentation dionysienne, le dispositif sera étendu à sainte-Suzanne et Sainte-Marie d'ici 2025.