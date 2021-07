Ce mardi 13 juillet 2021, cinq étudiants du lycée Lislet-Geoffroy, avec les équipes de la Cinor et celles du stade en eaux vives intercommunal ont pris un grand bol d'air frais en canoë-Kayak. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la Cinor. (Photo : la Cinor)

C'était à l'agenda. Le rendez-vous des lycéens de Lislet-Geoffroy avec les équipes de la Cinor et celles du Stade en Eaux Vives Intercommunal avait été donné dans ce bouillonnant stade en eaux vives découvert en “feuillettant” les pages de notre facebook. Ils en rêvaient, ils l'ont fait. Un pari fait par Ariane, Elise, Shaelle, Luca, Anne-Charlotte et Révaldi avant leur baccalauréat brillamment réussi.

Contrat rempli. Il y avait, en cette belle après-midi ensoleillée, de la joie, de la simplicité, de la complicité et des sentiments vrais entre cette bande de potes à peine sortis de l'adolescence, assurément pas prêts d'oublier leur mardi 13 juillet et ces... 13 instantanés que nous leur dédions. Promesse tenue. Entre appréhension, frayeurs et fous rires, il fut beau l'instant collectif. L'instant présent. Une bonne bouffée d'air frais pour eux... comme pour nous ! Les activités “découvertes” au SEVI, à portée de toutes les bourses, se poursuivent durant les vacances.