Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

L'association des collectivités et communes d'Outre Mer, présidée pour deux ans par Maurice Gironcel, tiendra son congrès du 8 au 12 novembre 2021 à La Réunion. Un congrès qui coïncide cette année avec le 30ème anniversaire de l'association et où sont attendus des adhérents de Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie et Polynésie Française. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la Cinor. (Photo : la Cinor )

