Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les amateurs de graff peuvent découvrir toutes les oeuvres du "Beau Pays"qui regroupe les territoires de la Cinor (Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne) à travers un document unique : le Carto Graff. Entre vidéos, cartes et interviews (via QR code), ce guide inédit permettra aux curieux de (re)découvrir les recoins des différentes villes à travers le regard de graffeurs péï. Le Carto Graff est disponible auprès de l'Office intercommunal du Nord.

