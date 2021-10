La mise en service du téléphérique, c'est pour bientôt ! Il est donc temps de lui trouver un nom. Pour cela, la ville de Saint-Denis et la Cinor proposent à la population de voter pour leur nom préféré, et même de soumettre leurs propositions (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

À vous de jouer en vous rendant sur le formulaire de La Cinor ici.

Environ 6.000 passagers par jour sont attendus sur le téléphérique de la Cinor, sur ce parcours qui va relier le Chaudron à Bois-de-Nèfles. Le 5 octobre dernier, des cabines ont été posées sur le câble principal pour être testées et déroulées à la station Bancoul, entre les quartiers du Moufia et de Bois-de-Nèfles. En juillet dernier, conformément au calendrier indiqué, quatre premiers vols par drone avaient permis l'installation sur la boucle de câbles. Le coût total du chantier est estimé à plus de 54 millions d'euros.

Pour rappel le téléphérique urbain c'est :

- 2,7 kilomètres de voie

- 5 stations

- 46 cabines de 10 places avec accès personnes à mobilités réduite et possibilité de venir avec un vélo ou une poussette

-14 minutes de parcours

- un passage toutes les 34 secondes

- 5 quartiers réaménagés, végétalisés et rendus plus animés (Bois de Nèfles, Bancoul, Moufia, Campus, Chaudron)

- 50 millions d’eeuros de coût