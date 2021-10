La Cinor a inauguré ce mardi 19 octobre 2021 la Maison France Services de Villages Desprez. Sainte-Suzanne est la première commune à être labellisée "France services". Huit services publics sont regroupés : ministère de l'Intérieur, des finances publiques, et de la Justice; assurance maladie, assurance retraite, et allocations familiales, Pôle emploi, La Poste. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cinor. (Photos : Cinor)

L’actualité de la CINOR a été marquée, ce jour, par l’inauguration de la Maison Intercommunale France Services de Village-Desprez ; Sainte-Suzanne devenant ainsi la première commune à être labellisée " France Services ". Un événement présidé par Maurice Gironcel, président de la CINOR, en présence, notamment, de : Pascal Gauci, secrétaire général de la Préfecture pour les Affaires Régionales, Nadine Damour, conseillère régionale, René Sotaca, conseiller départemental, des administrateurs du Centre d’Actions Communales et Sociales et de l’ensemble des représentants des huit services publics réunis dans cette structure de proximité.

Cet équipement vient en complément de l’offre de services de proximité, offerte à la population du territoire communautaire de la CINOR, après l’implantation d’une structure similaire à Beauséjour (Sainte-Marie) et au Brulé (Saint-Denis).

" Pour nous, élus que nous sommes, implanter une Maison France Services, ici à Village Desprez, c'est choisir la proximité, la coopération inter-administrative et mettre plus que jamais l'usager, et tout particulièrement l'usager fragile, au cœur du service public " a d’emblée précisé le Président Maurice Gironcel.

Cette maison commune permettra ainsi à chaque citoyen, d’accéder aux services publics et d’être accompagné par du personnel formé et disponible pour effectuer toutes les démarches du quotidien.

Si le Secrétaire Général aux affaires économiques de la Préfecture a rappelé que "la mise en place de la Maison France Services fait écho à la volonté de l'État de rapprocher le service public des usagers ", le Président de la Cinor, lui, a loué l’exemplarité de la démarche en matière de travail collectif, de synergie entre la Cinor, la commune de Sainte-Suzanne, son CCAS, la Région et l'Etat.

- Accès à huit services publics -

" Nous offrons ainsi à la population du Village Desprez, une Maison de services qui donne aujourd'hui l’accès à 8 services publics sur 9 ", a t-il précisé.

Les services offerts portent en effet sur ceux du ministère de l’Intérieur, des finances publiques, et de la Justice. Outre l’accompagnement en matière d’assurance maladie, d’assurance retraite, et d’allocations familiales, les services proposés prennent en comptent ceux de Pôle emploi et de La Poste.

- Accompagnement aux outils numériques -

Sur site, l’usager sera accompagné dans des démarches spécifiques, en conjuguant présence humaine et outils numériques.

" Notre satisfaction porte sur l'accompagnement aux outils numériques, vers l'ensemble des publics, qui rencontre un bel intérêt et qui nous permet de réduire la fracture numérique.

Au contact de notre équipe dédiée, l'administré joue très souvent le jeu pour l'apprentissage de l'outil et le développement des usages ",

Maurice Gironcel a conclu en réaffirmant l’ambition de la CINOR d’être " une collectivité qui se veut être au plus proche de sa population et de ses attentes ". Pascal Gauci, le secrétaire général de la Préfecture pour les Affaires Régionales, a lui aussi salué l’engagement de la CINOR ainsi que toute la synergie ayant présidé à l’implantation de cette Maison Intercommunale France Services de Services en insistant sur " l’enjeu fondamental que représente l’accompagnement des familles ".

Les partenaires de l’inauguration de la Maison France Services de Village-Desprez

La Préfecture, la Cinor, la ville et le Centre d'Actions Communales et sociales, de Sainte-Suzanne Région, le Départe- ment, la Direction générale des Finances publiques, la CGSS, la CAF, le Pôle Emploi, la Mission Locale Nord, La Poste, le Secrétariat Général des Hauts, le Conseil Départemental de l'Accès au Droit, l'AD2R, Solidarnum

La MFS de Village-Desprez en bref

Surface : 2000m2 de terrain et 450m2 de bureaux

Equipements : Maison de services (2 agents formés, 3 ordinateurs, système Visio à disposition, espace confidentiel) les bureaux du CCAS (épicerie solidaire, aides légales et facultatives, accompagnement social...)

Partenaires : la CAF, la DRFIP (impôts), la Poste, Le Conseil Départemental d'Accès aux Droits (CDAD), la CGSS, le Pôle Emploi, la mission locale Nord, l'AD2R et la Ville de Sainte Suzanne

Accueil : Les animateurs de la Maison France Services, formés à l'accompagnement social et dans les démarches en ligne par l’ensemble des partenaires, accueillent cinq jours par semaine, du lundi au jeudi de 8h à 16h et le Vendredi de 8h à12h.

Infos : Maison France Services Village-Desprez-

5, rue Dupont-97440 STE SUZANNE-

Tel: 0262 98 06 06

Email : franceservices- [email protected]