Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'écriture à portée de tous : c'est le maître-mot de la 5ème édition du concours d'écriture " Imazine ", organisé par l'association Lilomots, du 16 août au 3 novembre 2021. L'association a été créée par deux passionnés de lecture et d'écriture, avec pour but de mettre l'écriture à portée de tous, afin que les jeunes comprennent que tout le monde est en mesure de s'exprimer et d'exprimer sa créativité sous la forme de l'écriture, et que ce mode d'expression peut permettre une prise de confiance en soi. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Cinor)

