Des pêcheurs professionnels se sont rendus au siège de la CINOR, ce mercredi 03 novembre pour manifester leur mécontentement quant à la fermeture du Port de Sainte Marie et l'indemnisation des pêcheurs professionnels. La CINOR tient à rappeler que "pour répondre à l'impératif de sécurité publique et éviter la survenance d'accident, la CINOR, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de police portuaire, avait pris un arrêté de fermeture du chenal d'accès en date du 11 juin 2021". Les pêcheurs ont donc été auditionnés pour calculer leurs indemnités. Cette étude des dossiers étant terminée, l'affaire sera proposée au vote du prochain conseil communautaire du 16 décembre. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

" Cette décision est rendue nécessaire suite à la répétition du phénomène et faisant suite aux nombreuses visites et rencontres concertées dans le port que j’ai menées avec les pêcheurs durant ces quatre mois écoulés ", explique Didier Gopal, 4ème vice-Président de la Cinor, en charge de l'aménagement du Port, sensible à la situation vécue par les pêcheurs ayant dû faire face à cette période de fermeture, débutée le 11 juin.

Celle-ci intervenant sur recommandation de la Commission Nautique Locale, lors d’un arrêté datant du 08 juin, qui avait préconisée fortement d’interdire la circulation maritime dans le port et son chenal suite aux accidents répétés et ce jusqu’à ce que les conditions de sécurité soient rétablies de manière durable.



Pour cette période, la CINOR a tenu à indemniser les pêcheurs professionnels pour les préjudices subis. Pour cela dans le respect du cadre règlementaire a fait appel à un cabinet assermenté, chargé de rencontrer chaque pêcheur et d’étudier au cas par cas les dossiers. Les pêcheurs ont tous été auditionnés devant donner des pièces justificatives de leur situation. Cette étude des dossiers étant terminée, l’affaire sera proposée au vote du prochain conseil communautaire du 16 décembre.

" La CINOR en tant que collectivité sérieuse, a respecté le cadre légal de la procédure. Le cabinet d’experts a pris le temps qu’il fallait en fonction de l’arrivée des pièces justificatives des pêcheurs mais tous les dossiers ont été traités règlementairement ", précise l’élu délégué.



Pour rappel, pour faire face au phénomène d'ensablement répété du chenal du Port de Sainte-Marie, la Cinor vient de passer un marché visant au dragage du port et de ses abords, ainsi que son entretien régulier, durant 2 ans. Les premières interventions de pré désensablement du chenal ont commencé le 11 octobre 2021, préparant l’arrivée du "gros matériel", composé de 2 pompes de 700m3/h, et d’une barge. Le chenal est redevenu actuellement praticable car la CINOR a respecté ses engagements.



Les travaux maritimes et portuaires sont en cours d’achèvement. Il est prévu un achèvement de l’ensemble des travaux pour avril 2022.