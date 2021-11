En préambule de son 30e congrès qui s'ouvre ce lundi 8 novembre 2021 à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis, l'association des collectivités et communes d'Outre Mer (ACCD'OM ), présidée par Maurice Gironcel, a donné rendez-vous ce dimanche à ses invités, près de 170 congressistes- au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous (photo Cinor)

En sus des locaux, et des adhérents venus de tous les coins du monde (Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie et Polynésie Française), on a remarqué la présence de Georges Patient Vice-Président représentant le Président du SENAT, d'Olivier Serva, Président de la Délégation Outre-Mer de l’Assemblée Nationale et de Hervé Mariton, Président de la FEDOM.



Ce congrès -prévu du 7 au 12 novembre 2021- se tient au moment où à Glascow les dirigeants de la planète sont réunis autour de la COP 26 pour décider de l’avenir de notre planète. Le Président de l'ACCD'OM, défenseur de la cause pour le climat, en a fait d'emblée son thème d'ouverturede séance. Cidessous son discours.