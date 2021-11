Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 48 minutes

Présidée par Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et président de la Cinor, l'association des collectivités et communes des Outre-mer (ACCD'OM a réuni ses membres ce dimanche 7 novembre 2021 au Parc des expositions et des congrès de Saint-Denis. Cette rencontre s'est tenue en préambule du 30e congrès de l'association qui s'ouvre ce lundi à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis (Photo Cinor)

