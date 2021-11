La Cinor et le Groupe Bernard Hayot ont signé un partenariat avec la société Fourmize et le groupe Nicollin, acteur de la collecte des déchets, visant à installer une nouvelle "fourmizière" sur le territoire nord, plus exactement sur le parking du centre commercial Grand Nord à Sainte-Clotilde. C'est maintenant la troisième du type à La Réunion. Objectif : optimiser le tri des déchets et favoriser le recyclage. En déposant leurs objets triés ici, les participants recevront des points qu'ils pourront ensuite utiliser chez les partenaires du projet. (Photos mm/www.ipreunion.com)

"Vous arrivez avec des déchets triés, papier, plastique ou carton... vous les faites peser et ils sont convertis en "mizes". Vous avez un crédit que vous pouvez ensuite convertir chez nos 56 partenaires" explique le président de Fourmize, Christophe Deboos. Les barèmes évoluent en fonction de la matière déposée. Avec plusieurs centaines de mizes, vous pouvez ensuite obtenir des réductions en restauration, en mode et bien-être, en mobilité... Les partenaires sont tous consultables sur le site de Fourmize.

C'est la troisième fourmizière installée à La Réunion, deux autres sont déjà implantées dans l'ouest, au Port et à La Possession. "On compte déjà 3.000 fourmizes inscrites et on a déjà collecté 160 tonnes de déchets triés. Il y a un vrai engouement dans l'ouest, on espère que ce sera le même à la Cinor, sur la commune de Saint-Denis" indique Christophe Deboos.

"Dans le mot fourmize, il y a la "mise" : on dépose et on récupère. Et je pense que nous les Réunionnais on aime bien le jeu. C'est pareil, il faut leur dire : quand vous faites vos courses, ne jetez pas vos cartons, venez déposer ça ici et vous aurez des 'remises' sur des articles, des prestations..." indique Maurice Gironcel, président de la Cinor. Le dispositif s'inclut directement dans la lutte actuelle contre le réchauffement climatique, et alors que la COP26 vient de se terminer. "Il faut que le gouvernement déclare dans les Outre-mer l'urgence climatique. Ce type de projet participe à cette prise de conscience."

mm/www.ipreunion.com / [email protected]