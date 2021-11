Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis ainsi que Jean-Pierre Marchau, élu de la Cinor, ont présenté ce vendredi 19 novembre 2021 en présence de la Sodiparc la mise en place de deux formules de location de vélo à assistance électrique. Le premier service consiste en une location de quelques heures, avec le projet privé Vélocéan et ses quatre stations au Jardin d'État, à l'angle des rues de Paris et Pasteur, sur le Barachois et place Paul Vergès. Les vélos seront en libre-service dès ce samedi 20 novembre et pourront être utilisé via l'application mobile de l'entreprise. La deuxième proposition consiste quant à elle en un service de location longue durée crée par la Sodiparc en partenariat avec la Cinor et la ville de Saint-Denis. La maire de la ville s'est saisie de l'événement pour rappeler la politique de la ville en termes de mobilité douce : travaux menés pour l'aménagement des pistes cyclables, coloration en jaune pour leur sécurisation, mise en place des zones limitées à 30 km/h. (Photos rb/www.ipreunion.com)

