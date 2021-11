La semaine de l'industrie aura lieu du 22 au 28 novembre 2021. Son lancement sur le territoire Nord a été annoncé ce jeudi 18 novembre lors d'une conférence de presse organisée à la STEP du Grand Prado, ceci en présence du Président de la CINOR, du Préfet de la Réunion, du Président de l'ADIR ; de la Directrice de pôle emploi ; du Conseil Régional, du Directeur de Runéo et de Pôle Emploi. Nous publions le communiqué de la CINOR ci-dessous (Photo CINOR)

Cette 10ème édition de la Semaine de l’industrie sur le thème " d’un avenir durable " mettra en avant l’engagement en faveur de la transition écologique, de la mixité des métiers et de l’économie circulaire.



"Le 12 octobre dernier, le Président de la République a en effet dévoilé un nouveau plan d’investissements de 30 milliards d’euros sur cinq ans. Un programme qui comporte près de 15 priorités centrées sur la transition écologique. L’objectif est d’investir massivement pour aider à décarboner l'industrie, notamment les secteurs de l'acier, du ciment et de la production chimique. Comment ? Notamment par l'hydrogène vert pour remplacer les énergies fossiles, ainsi que l'alimentation des camions, bus, trains et avions. Le Président de la République a d’ailleurs annoncé cette semaine une rallonge supplémentaire de 1,9 milliards d’euros pour la filière hydrogène" a indiqué Maurice Gironcel, président de la CINOR.

"A la Cinor et au SIDELEC notamment, nous sommes déjà engagés sur cette voie. Le siège du SIDELEC à Sainte Suzanne, accueillera prochainement une centrale de production d’hydrogène permettant ainsi l’alimentation des premières voitures à hydrogène verte à La Réunion. La 1ère pierre sera posée avant la fin de l’année. A la CINOR, avec notre projet de BHNS, ce seront demain des bus à hydrogène qui transporteront les voyageurs entre nos 3 communes membres" a-t-il ajouté.



Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, la CINOR a pris l’engagement d’apporter sa pierre à l’édifice en ce qui concerne la préservation de la biodiversité, aussi bien pour les espèces animales que végétales, ceci à travers à l’axe 5 du PCAET " Préserver les milieux naturels et les ressources ".

Consciente de la mortalité croissante des abeilles et de la fragilité des écosystèmes, la collectivité a souhaité s’engager dans une démarche écologique concrète et en cohérence avec son projet politique.

En avril 2021, 3 ruches ont été positionnées au sein du jardin paysager de 5ha du Grand Prado, dans le cadre du programme " Abeilles, sentinelle de l’Environnement " en collaboration avec l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française). Les nouveaux " locataires travailleurs " du Grand Prado ont pris leur marque et ont donnés leur première miellée en octobre 2021.



En ce qui concerne le jardin de restauration écologique, dès la conception de la station, un partenariat avec le laboratoire d’écologie urbaine Leu Réunion a permis de déterminer les espèces pour lesquelles il existait un enjeu de préservation, ainsi que les endémiques à intégrer sur le site pour la réintroduction d’un écosystème disparu.

La station produit du biogaz issu de la méthanisation à partir des boues d’épuration de la station de traitement des eaux usées. Cette énergie " verte " permet actuellement d’alimenter les bâtiments du site en électricité.

Une convention avec la Région Réunion a été signé en juillet 2021 afin d’utiliser ce biogaz pour alimenter des bus des réseaux de transports " Car Jaune " et " Citalis " dans le but de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de développer davantage les énergies renouvelables sur le territoire. Les boues d’épuration se transforment également, à partir d’un procédé, en fertilisant labellisé " Fertil péï " utilisé dans le secteur agricole.



Unique sur le territoire, la station d’épuration du Grand Prado est bien plus qu’une usine de dépollution. Intégrée à son environnement, elle produit de multiples ressources et participe ainsi à la transition écologique et la construction d’un avenir plus durable sur le territoire.



Le Préfet de La Réunion, Jacques Billant a conclu sur l’importance de cette semaine de l’industrie pour les jeunes : " Cet événement national a été initié pour les jeunes en orientation professionnel pour 3 raisons :

1) L'industrie est une manière durable d'assurer et d'assumer notre développement territorial. Il faut développer l'industrie pour assurer le rayonnement de la France de l'Océan Indien

2) Pour la mise en œuvre du programme d'investissement d'avenir dans le cadre du PIA 4. Il faut soutenir les pôles de compétitivité.

3) Le 3ème objectif est celui de l'emploi. Ce qui freine la croissance de nos entreprises sont les difficultés de recrutement surtout dans certains secteurs. La semaine de l'industrie véhicule un message positif auprès des jeunes et valorise les entreprises. "