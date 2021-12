Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Ce jeudi 2 décembre, la nouvelle station téléphérique urbaine de Bois de Nèfles a été baptisée "Papang". À partir du 23 décembre 2021, il sera possible de survoler la ville de Saint-Denis à 60m d'altitude depuis ce téléphérique. À l'origine de ce projet, l'envie "d'une ville apaisée et de diminuer le trafic routier" déclarent les élus. Suspendu sur 2,7 kilomètres de long, le téléphérique urbain sera ouvert de 6h à 20h, desservant cinq gares, entre le Chaudron et Bois de Nèfles. (Photo : mairie de Saint-Denis)

Ce jeudi 2 décembre, la nouvelle station téléphérique urbaine de Bois de Nèfles a été baptisée "Papang". À partir du 23 décembre 2021, il sera possible de survoler la ville de Saint-Denis à 60m d'altitude depuis ce téléphérique. À l'origine de ce projet, l'envie "d'une ville apaisée et de diminuer le trafic routier" déclarent les élus. Suspendu sur 2,7 kilomètres de long, le téléphérique urbain sera ouvert de 6h à 20h, desservant cinq gares, entre le Chaudron et Bois de Nèfles. (Photo : mairie de Saint-Denis)