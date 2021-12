Ce mardi 7 décembre, la signature de la convention de partenariat avec la SBA, association stratégie du bon achat, a été renouvelée pour une durée de trois ans, jusqu'en 2024. Par cette signature, la Cinor s'engage à suivre un programme d'action autour de trois axes majeurs ; anticipation, adaptation, et ancrage territorial. ( Photo CINOR )

Suite à une première signature en 2017 et devant l’amélioration significative, par exemple, de l’accès des TPE/PME locaux, de la pratique de l’allotissement, et de l’amélioration des délais de paiement, la signature du protocole SBA, l'association stratégie du bon achat a été réitérée. La Cinor a obtenu des résultats concluants depuis 2017. L'intégration de clauses sociales d’insertion a ete effectuee dans au moins 20% des marchés supérieurs à 40 000 euros HT en 2020. 70 000 heures d’insertion par an ont été réalisé en 2020. Dans une démarche "d'équité sociale", la Cinor dépose son dossier de candidature aux Trophées de l'Achat responsable.

La convention mise en place pour la période 2021-2024, La Cinor s’engage ainsi à inscrire sa politique d’achat dans les objectifs stratégiques demandés. Pour répondre à cette demande, une stratégie en trois points a été établie pour ces trois années.

L’anticipation ou la préparation des entreprises ce qui permet d’améliorer l’information des entreprises sur les marchés à venir. L’adaptation qui facilite l’accès des petites entreprises aux marchés publics ainsi que l’ancrage territorial qui maximise l’accès des petites entreprises aux marchés publics ainsi que l’ancrage territorial qui maximise l’accès des entreprises locales aux marchés publics dans une démarche de développement durable.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]