Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et le RAID ont mis en place un exercice d'évacuation de grande ampleur sur le téléphérique urbain de la Cinor, à Saint-Denis. Une opération importante avant l'inauguration du téléphérique prévu le 23 décembre prochain, pour s'entraîner à sortir ceux et celles qui seraient bloqué.e.s dans les télécabines. Cet exercice de sécurité est une première dans une ville, le téléphérique de la Cinor étant la première structure urbaine de ce type en France. Le tracé relie le Chaudron à Bois-de-Nèfles en passant par le Moufia. (Photos mm/www.ipreunion.com)

