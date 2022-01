Jusqu'au 21 janvier, la bibliothèque Alain Lorraine de La Source propose au public de visionner de grands classiques du cinéma. Dessins animés, comédies ou encore contes. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les publics. Plus de précisions ci-dessous. (Photo d'illustration : Cinor)

Le thème de ces projections : l'amour et l'amitié. Le pass sanitaire et le port du masque pour les plus de 12 ans sont obligatoires pour assister aux projections. L'entrée elle est gratuite.

Voici le programme des projections :

- Vendredi 14 janvier :

À 10h : Cheburashka et ses amis, de Makoto Nakamura. Dès 3 ans. Durée : 1h20.

À 14h : Princes et Princesses, de Michel Ocelot. Dès 6 ans. Durée : 1h10.

- Mercredi 19 janvier

À 10h : Les aventures du Prince Ahmed, de Lotte Reiniger. Dès 6 ans. Durée : 1h10.

À 14h : Le cygne et la princesse, de Rich Richard. Dès 7 ans. Durée : 1h20.

- Vendredi 21 janvier :

À 10h : La tortue rouge, de Michael Dudok De Wit. Dès 7 ans. Durée : 1h17.

À 14h : Mademoiselle Chambon, de Stéphane Brizé. Public : Adulte. Durée : 1h36.