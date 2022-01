Le "Téléférik Papang" de la Cinor était parti pour ouvrir au public le 19 janvier 2022 selon une story publiée sur les réseaux sociaux de la Cinor ce samedi. L'inauguration, prévue le 23 décembre dans un premier temps, avait été repoussée de plusieurs semaines pour une dernière série de tests. Finalement la Cinor indique qu'il s'agit d'une "erreur de programmation" sur les réseaux, l'inauguration n'étant finalement pas prévue dans la semaine à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La story mise en ligne ce samedi et toujours visible ce dimanche est une erreur, confirme la Cinor.

Annoncée pour la mi-janvier, l'inauguration du téléphérique urbain est donc à nouveau repoussée, au moins de quelques jours. La Cinor indique ne pas avoir de date à communiquer à ce stade.

Ce téléphérique urbain, le premier en France, et baptisé "Papang" a vu ses premières cabines posées sur le câble principal pour être testées et déroulées le 5 octobre dernier, à la station Bancoul, entre les quartiers du Moufia et de Bois-de-Nèfles.

Au total, le téléphérique en comptera 46, chacune d'une capacité de 10 places avec accès personnes à mobilités réduite et possibilité de venir avec un vélo ou une poussette. Le tracé, composé de cinq stations en tout, s'étend sur 2,7 km pour un temps de parcours de 14 minutes. Le projet a coûté 50 millions d'euros.

