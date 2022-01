Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le "couac" sur les réseaux de la Cinor ce samedi 15 janvier 2022, annonçant une inauguration du téléphérique urbain à Saint-Denis d'ici quelques jours, a ravivé les questions autour de son ouverture au public. D'abord prévue le 23 décembre, puis décalée à la "mi-janvier", l'inauguration se fait attendre. De nouvelles réunions sont prévues cette semaine entre l'intercommunalité du nord, la préfecture et l'exploitant pour discuter de l'ouverture. Les derniers tests, eux, ont pris du retard à cause de la météo très pluvieuse la semaine dernière. La Cinor assure qu'elle communiquera au plus vite et de manière officielle sur l'inauguration dès que les nouveaux éléments seront connus à l'issue des réunions prévues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

