Publié il y a 13 heures / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 17H35

La première compétition internationale officielle de canoë kayak à La Réunion débutera les 5 et 6 février 2022, à Sainte-Suzanne. En partenariat avec La Cinor et le Stade en Eaux Vives Intercommunal, la Run Slalom 2022 réunira les meilleurs mondiaux ainsi que les jeunes athlètes réunionnais lors d'un week-end de compétition. Cet évènement est une course "ICF Ranking", comptant pour le classement mondial des athlètes. ( Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

