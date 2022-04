Le conseil communautaire de la Cinor s'est réuni ce vendredi 8 avril 2022. Plusieurs affaires étaient à l'ordre du jour. Les élus communautaires ont décidé qu'il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition à la Cinor. Un conseil de développement - impliquant la population sur la réflexion concernant projets du territoire -, a été lancé. Les élus se sont aussi félicités du succès de Papang. 100.000 usagers ont déjà utilisé le téléphérique depuis sa mise en service le 15 mars (Photo : Cinor)

• 100 000

C’est le nombre de voyages dans Papang depuis le 15 mars 2022, date de l'inauguration et de la mise en service de cenouveau mode de déplacement écologique propose une solution alternative à la voiture. Papang entre dans le réseau de bus Citalis, et les usagers sont bien au rendez-vous avec le chiffre de 100.000 visiteurs atteint en moins d’un mois.



• Pas d'augmentation des taux d'imposition à la Cinor

Amélioration du service public de l’eau, amélioration des réseaux d’eau, amélioration de notre cadre de vie : travaux et prestations de ramassage des déchets ...ET... la fiscalité n’augmente pas

Les taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la fiscalité des entreprises restent les plus bas de la Réunion !



• La Cinor en partenariat avec l'Insee, le Sidelc et le centre de gestion

• Partenariat avec l’Insee pour accompagner la stratégie économique de la Cinor

• Partenariat avec l’Etat pour le CRTE : le Contrat de Relance de la Transition Ecologique (CRTE) visant à faciliter la relance économique, la transition écologique et la cohésion du territoire,

• Partenariat avec le Sidelec pour le développement d’un parc de bornes de recharges pour véhicules électriques,

• Partenariat avec le Centre De Gestion pour l’accompagnement des agents de La Cinor.

• La Cinor lance le conseil de développement

La Cinor remet en place le conseil de développement. La population a été invitée à postuler selon trois collèges : association, entreprises et personnes qualifiées. La 1ère séance se déroulera le 29 avril et les membres bénévoles du conseil de développement seront amenés à participer aux réflexions sur les projets du territoire.



• Une nouvelle ressourcerie à Bagagtelle (Sainte-Suzanne)

51kg par mois, c’est ce que produit chaque réunionnais sur le territoire de la Cinor. C’est autant de déchets qui viennent saturer nos centres d’enfouissement. C’est pourquoi La Cinor travaille sur la construction d’une ressourcerie sur le principe d’une déchetterie inversée, c’est-à-dire pouvoir donner une seconde vie aux déchets ou aux objets usagés qui seront alors revalorisés, transformés grâce à des ateliers de revalorisation.

Le projet comporte des zones de collecte des matériaux, stockage, point de vente et lieu d’exposition, cafétéria, atelier de réparation, salle de réunion. Le terrain de 700 m2 est situé chemin Eloi Machoro à Bagatelle Est, sur la commune de Sainte-Suzanne.