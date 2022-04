Les Rencontres de l'insertion ont eu lieu ce jeudi 28 avril 2022 dans les locaux de la Cinor à Saint-Denis. L'objectif, permettre aux entreprises d'échanger avec les partenaires de la Mission locale nord, qui vise à rapprocher les jeunes de l'emploi. À Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, près de 10.000 jeunes de 16 à 25 ans et sortis du système scolaire sont accompagnés vers l'emploi et la formation. (Photo www.ipreunion.com)

Trouver un emploi via la Mission locale, c'est ce qu'a pu faire Camille Dauriac, 24 ans. "Je suis venue à La Réunion il y a deux ans. Dès mon arrivée, je me suis tournée vers la Mission locale et à ce moment-là j’ai rencontré une conseillère qui m’a accompagné dans ma recherche d’emploi, avec une partie écoute et conseil. Et c’est à la suite de ça qu’ils ont dit que mon profil correspondait à un poste en particulier, et depuis juin 2021 je travaille comme travailleuse sociale" raconte-t-elle. Écoutez :

Pour rappel, la Mission locale a pour objectif de faciliter l'insertion des jeunes en recherche d'emploi. 5.000 d'entre eux sont en demande d’insertion et 3.362 sont accompagnés vers l’emploi. Pour les aider, plusieurs dispositifs sont mis en place, dont le Contrat engagement jeunes (CEJ). Un outil qui existe depuis 2022 et qui aide 1.300 jeunes de moins de 26 ans qui souhaitent s’engager dans un parcours vers l’emploi. Chaque conseiller définit avec eux un projet d’accompagnement personnalisé avec des stages, des immersions, des aides pour les CV.

De son côté, Nicolas Pausé est toujours suivi par l'organisme. Bientôt en stage, il espère décrocher un emploi dans le secteur de l'informatique. "Avant la Mission locale j’ai fait un Bac +2 en informatique. En tant que jeune n'ayant aucune ou peu d’expérience, ce n’est pas facile de trouver un emploi donc j'ai été mis en contact avec la Mission locale pour bénéficier d'une meilleure recherche d’emploi dans ce domaine" explique celui qui est désormais en contrat engagement jeune. Écoutez :

- Rapprocher les jeunes des entreprises -

La Mission locale accompagne également les entreprises en recherche, dans les mesures d’aide à l’embauche, pour définir les profils recherchés ou encore pour un suivi de l’offre jusqu’à la signature du contrat. Sur l’ensemble des jeunes, à l’issue de l’accompagnement, on compte entre 30 et 40% qui accèdent à un emploi.

"Ce jeudi matin, on réunit les jeunes et les entreprises pour favoriser un moment d’échange afin de travailler à leur insertion et faciliter leur accès à l’emploi. Tous les jeunes qui arrivent ont quitté l’école, certains avec des diplômes et d’autres sans. Et nous on essaye de les remettre dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Quand ils arrivent chez nous, le parcours c’est de les aider à faire un projet, faire en sorte qu’ils aient accès à la formation et ensuite les mener vers le monde du travail", explique Dominique Sery, directeur de la Mission locale nord. Écoutez :

