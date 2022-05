L'Association agrée de pêche et de protection des milieux aquatiques (APPMARN) se mobilise contre la pollution marine. En partenariat avec la Cinor (Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne) et La Possession) des filets anti-pollution ont été installés aux embouchures des rivières. (Photo : Cinor)

Ce projet expérimental est une première à La Réunion et vise à sensibiliser la population, à préserver les cours d’eau et la biodiversité. Regardez

"Nous voulons faire en sorte que les déchets se trouvant dans les rivières et les ravines soient prisonnier sdes filets et qu’ils n’aillent pas en mer. Il ne faut pas jeter n’importe quoi dans les ravines et les caniveaux", lance Maurice Gironcel, Président de la Cinor et maire de Sainte-Suzanne. Écoutez :

Vanessa Miranville, maire de La Possession, a elle aussi décidé d’installer des filets de rétention de déchets. "Cette installation est un projet éco-responsable qui nous tenait à cœur afin d’agir activement à réduire la pollution de notre milieu aquatique, de notre faune et flore et de nos rivières". L'élue ajoute "cela participe à notre orientation de gestion intelligente des déchets en lien avec le TCO. Nous sommes fiers que ce projet soit officiellement opérationnel puisque nous ne pouvons plus rester les yeux fermés face aux dépôts sauvages, à la non préservation de nos espaces naturels alors que nous avons la chance de vivre sur une île intense".

Vanessa Miranville dit encore "même si nos opérations d’actions éco-citoyennes continuent de se multiplier sur la Commune, cette solution innovante et exemplaire nous permet de concrétiser la préservation de notre ville et de notre île pour un budget de 25.645 € pour deux sites équipés et de 6.532€ de fonctionnement annuel."

- Une première à La Réunion –

L’idée de ce projet vient de l’association APPMARN et de son président, Johan Bellon. "Nous avons a constaté qu’il y avait beaucoup de rejets de ces déchets qui partaient en ravines ou en rivière et qui finissaient à la mer. Notre vocation, notre principale mission, est la collecte des déchets, la pollution. Et donc on a essayé de trouver une solution pour atténuer ces rejets."

C’est pourquoi, l’association s’est renseignée sur ce qui se faisait en dehors de La Réunion, comme en métropole et même plus loin, en Australie. Grâce à leur recherche, ils ont trouvé une entreprise qui crée ces filets. Écoutez Johan Bellon, Président de l’APPMARN :

- Jusqu’à 3m3 de déchets –

"Ces filets sont conçus pour résister aux fortes houles et fortes crues. Il y a aussi un système de refoulement si le filet est plein", ajoute Johan Bellon.

Les filets coûtent près de 7.000 euros. Ils sont fait sur-mesure. Ils pèsent chacun entre 30 et 40 kilos et peuvent contenir 3m3 de déchets. "À l’échelle de La Réunion, c’est peu. Quand on voit la quantité de déchets sur le bord de mer, c’est rien. Après, on espère agrandir l’opération et mettre des filets partout, dans toutes les villes" commente Johan Bellon

Dès lors que les filets seront pleins, ils seront relevés. Les déchets seront ensuite emmenés dans les locaux l’APPMARN pour être triés. Ceux qui peuvent être recyclés iront au centre de tri.

- Cinq filets installés –

Pour le moment, le projet est au titre expérimental. En tout, cinq filets ont été posés.

- Sortie d’eau pluviale de la passerelle de la Fraternité sur le Bas de la Rivière Saint-Denis

- Sortie d’eau pluviale sur la Rivière Sainte-Marie, à proximité du Poste de police municipale

- Sortie d’eau pluviale à Sainte Suzanne rue du 20 décembre

- Deux sur les berges de la Ravine des Lataniers à La Possession.

