La 33ème édition du Salon de la Maison bat son plein depuis le samedi 30 avril 2022 à la Nordev à Saint-Denis. La manifestation se tiendra jusqu'au dimanche 8 mai 2022. Cette année, sans le pass vaccinal et les restrictions sanitaires, près de 100.000 personnes sont attendues. Le Salon de la Maison rassemble 300 exposants sur 900 stands, le tout sur plus de 17.000 m2 de surface d'exposition. Il vous reste donc encore quelques jours pour venir profitez des bonnes affaires et le plein d'idées pour votre maison. Nous sommes en direct (Photos rb/www.ipreunion.com)

La 33ème édition du Salon de la Maison 2022 a lieu du 30 avril au 8 mai 2022 à la Nordev. Cette année, le thème retenu est celui du rêve et de la nature. L’année dernière, et après deux ans d’absence en raison du Covid, le Salon de la Maison faisait son grand retour. Mais en raison des restrictions sanitaires, peu de visiteurs s’étaient déplacés. L’édition avait dû faire face à une fréquentation en baisse, avec 52 000 visiteurs contre plus de 100 000 lors des éditions " classiques ".

- Infos pratiques -

Dates et horaires : Du 30 avril au 8 mai 2022 de 10h à 19h.

Accès : Parc des Expositions et des Congrès de la Nordev à Saint-Denis. Ligne de bus Citalis Ligne 5 /Ligne 10 /Ligne 27 /Ligne 27A /Ligne 31 / Ligne 33

L’accès se fera au niveau des guichets n° 2 (face à Monsieur Bricolage) et 3 (Le long de la rue Kerveguen).

Tarifs : 5 euros pour les adultes ; 2 euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans.

Restauration : 1 restaurant panoramique de 700 couverts à l’étage du Hall C qui sera ouvert le midi, 2 snacks bars et 1 coin gourmand sur lequel on pourra retrouver les traditionnelles gaufres, crêpes, Hot-dog, samoussas, et confiseries en tout genre.

Renseignements : 0262 48 78 78

Plus d’informations sur www.salondelamaison.re