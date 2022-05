Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ce samedi 21 mai 2022, de 8h00 à 11h30, le Jardin de Cocagne de Saint-Bernard (la Montagne - Saint-Denis) ouvre ses portes ouvertes pour la fête de la Biodiversité. L'occasion pour le grand public de découvrir l'exploitation maraîchère biologique et l'Atelier Chantier d'Insertion (ACI) permanent de l'Association Locale d'Insertion par l'Economique (ALIE). Visite, animations familiales et marmailles, vente et récoltes de légumes bio sont au programme de cette éditionNous publions ci-dessous le communiqué de l'association ALIE. (Photos : DR)

Ce samedi 21 mai 2022, de 8h00 à 11h30, le Jardin de Cocagne de Saint-Bernard (la Montagne - Saint-Denis) ouvre ses portes ouvertes pour la fête de la Biodiversité. L'occasion pour le grand public de découvrir l'exploitation maraîchère biologique et l'Atelier Chantier d'Insertion (ACI) permanent de l'Association Locale d'Insertion par l'Economique (ALIE). Visite, animations familiales et marmailles, vente et récoltes de légumes bio sont au programme de cette éditionNous publions ci-dessous le communiqué de l'association ALIE. (Photos : DR)