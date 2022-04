France Services a ouvert ses portes à Saint-Benoît, au lieu-dit Chemin de Ceinture. Le but de cette structure : faciliter l'accès des citoyens aux services publics et d'accompagner les usagers dans leurs démarches quotidiennes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration - Mairie de Saint-Benoît)

France Services a ouvert ses portes à Saint-Benoît !

Il permet aux administrés d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le Point justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.

Deux agents France Services ont été formés pour accueillir et accompagner les usagers dans leurs démarches : actualisation pôle emploi, demandes de prestations Caf.fr (allocations, RSA…), immatriculation de véhicule, carte grise, déclaration de revenus, passeport/pièce d'identité, remboursement de soins, permis de conduire, accès aux services en ligne, aides légales (retraite, complémentaire santé, AAH, aide à domicile, Ehpad…), etc.

Des difficultés pour accéder aux services numériques ?

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création de vos identifiants pour accéder au service public en ligne… Les agents France services vous accompagnent également dans l’utilisation des outils informatiques et numériques du quotidien. En complément des démarches administratives, il sera également possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service.

Avec l’ouverture de ce nouvel espace France Services, c’est un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire.

L’espace France Services de Saint-Benoît se situe au 23 allée des Corbeilles d’or, dans l’ancien CASE du Chemin de Ceinture. L’accueil du public se fait avec ou sans rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16H et le vendredi de 8h à 12h.

Vous pouvez contacter les agents France Services de Saint-Benoît au 0262 21 82 81 ou par mail : [email protected] saintbenoit.re

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Benoît.