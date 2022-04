Publié il y a 17 heures / Actualisé il y a 19 heures

"Afin de garantir le respect de la tranquillité publique, la police municipale, appuyée par les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et les médiateurs, assure une présence quotidienne aux abords des établissements scolaires, et plus particulièrement devant les lycées de la ville de Saint-Benoît" note la mairie bénédictine dans un communiqué publié ce vendredi 8 avril 2022 . "Pour une action préventive efficace, les agents privilégient les patrouilles à pied dans le but de favoriser l'échange avec la population. Le but de cette action : instaurer une présence à la fois sécurisante et rassurante pour les élèves ainsi que la communauté éducative" note la mairie (Photo : Ville de Saint-Benoît)

