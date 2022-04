Publié il y a 4 heures / Actualisé le Jeudi 07 Avril à 12H18

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Saint-Benoît et ses partenaires proposent l'action "un Ordi dans sa vie". Le but : "apprendre à postuler à des offres d'emploi, de formation; réaliser en toute sécurité vos démarches en ligne, maîtriser un certain nombre d'outils numériques" indiquent les organisateurs. Une réunion d'information est prévue pour le mardi 12 avril 2022 de 9h à 12h au village connecté de Saint-Benoît. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune.

