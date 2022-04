L'association Réunionnais Volontaires lance un appel aux citoyens pour les inviter à participer à l'action "Allons met' propre" qui aura lieu le samedi 16 avril 2022, sur le littoral de Saint André. Nous publions le communiqué concernant cette action. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ne cherchons plus les coupables...nous serons tous victimes de cette situation !

L'association Réunionnais Volontaires lance un appel aux citoyens pour une action le samedi 16 avril 2022, sur le littoral de St. André.

Nos littoraux sont de plus en plus encombrés par les déchets, c'est un vrai fléau, il faut agir dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard !

Dépôts sauvages, déchets qui jonchent nos fronts de mer et qui découlent de nos ravines pour finir dans l'océan,... ce que nous jetons dans la nature est un réel problème aussi bien pour la faune et la flore, que pour notre propre santé (développement des gîtes larvaires, augmentation des risques de leptospirose,...) tout cela sans parler de la pollution visuelle que cela entraîne.

Réunionnais Volontaires propose ainsi aux citoyens de toute l'île de passer à l'action et de se retrouver dans une ambiance positive et conviviale pour un Nettoyage du Littoral de Saint-André, le samedi 16 avril de 9h à 12h. Le point de rendez-vous est au niveau du parking de la Route Coloniale, face au Chemin des Pêcheurs.

L'association, soutenue par la CIREST, fournit le matériel (gants, sacs poubelle, pinces, goni,...). Il ne vous reste plus qu'à venir avec vos baskets, votre bouteille d'eau, une casquette et votre bonne humeur !

L'année dernière, le Réunionnais Volontaires avait ramassé plus de 5 tonnes de déchets sur nos littoraux. Le combat continue !