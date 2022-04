Le vendredi 15 avril 2022 à partir de 19h, le Bisik à Saint-Benoît reçoit la formation "Mouvman Alé". Défini par son leader, Franswa, comme un "romans non galizé rényoné", la musique du groupe Mouvman Alé représente une chanson réunionnaise soft expérimentale et très énergique, indique le Bisik. Quelques surprises poétiques proposées par le Kolektif fanmKèr seront proposées Koté Zardin en ouverture de soirée en compagnie de Kaloune. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photos Mikaël Thuillier / Benjamin Rebolle)

Le vendredi 15 avril à partir de 19h, Le Bisik reçoit la formation " Mouvman Alé " ! Défini par son leader, Franswa, comme un "romans non galizé ré-nyoné", la musique du groupe Mouvman Alé représente une chanson réu-nionnaise soft expérimentale et il faut bien l’avouer, très très énergique.

La profusion de sons, la diversité des styles et la passion de ses membres sont les ingrédients d'un univers musical unique et qui paraît sans limite et qu’il faut absolument découvrir si vous ne le connaissez pas encore.

À travers ses chansons, Franswa et ses complices parcourent un pays qui est à la fois libre, créatif et puissant.

Le quartet se compose de Franswa Virassamy-Macé : auteur, compositeur et interprète ; Benjamin Rebolle : clavier, MAO, chœurs ; Baptiste Clement : gui-tare, basse, chœurs et enfin Loïc Medoc-Elma : percussions, chœurs.

Selon le groupe, " Une chanson n'a pas besoin de champions. Elle a juste besoin de quelques personnes, capable d'apprécier la couleur bleue de l'océan au cours de la chute. Quelques bidouilleurs, inspirés dans le fond, qui veulent lever le mât pour qu'un jour une voile claque, sonne ! ".

Une rencontre du troisième type à vivre intensément au Bisik le 22 avril ! Rejoignez le " Mouvman Alé " ! Évidemment, quelques surprises poétiques proposées par le Kolektif fanmKèr seront proposées Koté Zardin en compagnie de Kaloune… Une soirée enflammée à ne pas manquer !

* chanson soft-expérimentale réunionnaise

*** Bio Express***

Mouvman Alé est créé en 2016, par l’auteur compositeur interprète Franswa Virassamy-Macé. Le projet est dédié au développement de son univers artis-tique sous différentes formes. La formation actuelle est un quartet qui évolue sur l’ile de la Réunion. Le groupe se compose de Franswa VIRASSAMY-MACE, Benjamin REBOLLE, Batis CLEMENT et Loïc MEDOC-ELMA, tous musiciens mul-ti-instrumentistes. Les orientations artistiques du groupe tournent autour des chansons que racontent Franswa VIRASSAMY-MACE. La particularité du set ré-side dans sa profusion de sons et de styles. Et, ce sont ces éléments qui per-mettent à des mélodies et à des histoires d’être propulsées pendant 2 heures dans un univers musical qui parait sans limite…

Vendredi 15 avril

Ouverture des portes 19h | Début du spectacle 20h30

Infos / résa au 0693633939

Entrée 8 euros en Prévente Adhérents sur Internet (10 euros non adhérents) / 12 euros sur place (jauge limitée : réservation conseillée)

Buvette et restauration sur place