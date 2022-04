Ce samedi matin, au cinéma Cristal, a eu lieu l'installation officielle du conseil municipal des enfants de Saint-Benoît en présence de nombreux de leurs aînés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune de Saint-Benoît. (Photo : mairie de Saint-Benoît)

Le jeune maire, Noah Rouget, et ses 11 adjoints ont reçu leur écharpe tricolore ainsi que le livret du citoyen, sous le regard et les applaudissements de leurs parents particulièrement fiers et heureux de voir leurs enfants installés dans leur nouvelle fonction.

Cette année sera riche pour nos jeunes conseillers, bien décidés à prendre part à la vie citoyenne de leur commune. Ils travailleront sur de vrais projets, au bénéfice du territoire, avec leur regard et leur sensibilité. Bravo et félicitations à tous !